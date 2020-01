Tajvan: Predsednici Caj Ingven se obeta obstanek na položaju RTV Slovenija V Tajvanu so potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Drugi in hkrati zadnji štiriletni mandat se obeta zdajšnji predsednici Caj Ingven, ki ima glede na ankete udobno prednost pred tekmecem Han Kuojujem iz opozicijske Nacionalistične stranke.

