Anticiklon nam zagotavlja stanovitno in povečini sončno vreme. Danes in jutri bo povečini pretežno jasno, občasno bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do danes do okrog 14 stopinj Celzija, jutri bomo namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti malo pod lediščem, v gorah okrog ledišča, ob morju pa okrog 5 stopinj ...