Nomago bo do leta 2025 skrbel za prevoze italijanskega nogometnega prvoligaša Večer Nomago bo do leta 2025 skrbel za prevoze italijanskega nogometnega prvoligaša Udinese Calcio. Glavni izvršni direktor Nomaga Sandi Brataševec je izvršnemu direktorju Udineseja Francu Collavinu danes predal tudi nov avtobus, ki ga bo uporabljala članska ekipa, so sporočili iz podjetja.

