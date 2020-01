NLB umaknila odškodninski tožbi zoper nekdanje vodilne Dnevnik NLB je umaknila odškodninski tožbi, ki ju je vložila zoper nekdanje uprave. S tem se je odpovedala skoraj 11 milijonov evrov vrednima tožbama. V banki so dejali, da se postopki na sodišču vlečejo predolgo in da so stroški previsoki, je poročala TV...

