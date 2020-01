Francoska vlada ponuja sindikatom umik zvišanja starosti za upokojitev 24ur.com Francoski premier Edouard Philippe je v pismu vodjem sindikatov, ki že 38 dni stavkajo proti reformi pokojninskega sistema, ponudil umik najbolj spornega predloga o zvišanju starosti za polno upokojitev z 62 na 64 let. Zmerna sindikata CFDT in UNSA sta ponudbo pozdravila. Ostrejša nasprotnika reforme, sindikata CGT in FO, od katerih je odvisna ustavitev stavke v javnem prevozu, pa se še nista odz...

