Putin in Merklova prepričana v izgradnjo plinovoda Severni tok 2 24ur.com Nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin sta se pogovarjala o razmerah na Bližnjem vzhodu, Libiji, Ukrajini in plinovodu Severni tok 2. Glede slednjega sta prepričana, da ga bodo zgradili kljub sankcijam ZDA.

