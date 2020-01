Brazilski sodnik je Netflixu naložil, naj začasno umakne film, v katerem je Jezus Kristus prikazan v homoseksualnem razmerju. Film Prva Kristusova skušnjava (v angleščini The First Temptation of Christ, v izvirniku pa A Primeira Tentação de Cristo) je ustvarila produkcijska hiša Porta dos Fundos, a je kmalu po izidu 3. decembra postal tarča kritik konservativnih politikov te večinsko katoliške države.