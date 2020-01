Zaradi plazu v Stopcah pri Laškem za več kot tri milijone evrov škode Reporter Laška občina je popisala škodo, ki jo je povzročil novembra lani sproženi plaz v naselju Stopce. Ocenjena škoda znaša 3,8 milijona evrov, največ pa je je nastalo na cestah, in sicer za 3,6 milijona evrov, so za STA povedali na občini. Na kmetijskih in goz

