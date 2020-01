Fanta sta se uvrstila v finale, Lampičeva je zbolela SiOL.net V nedeljo so v nemškem Dresdnu na sporedu ekipne tekme, kjer pa zaradi bolezni ni nastopila Anamarija Lampič. Tako sta moči združili Vesna Fabjan in Katja Višnar, ki pa se nista uspeli uvrstiti v finale. V moški konkurenci pa sta se v finale uvrstila Miha Šimenc in Luka Markun.

