Dončić si je oddahnil: To zmago smo krvavo potrebovali 24ur.com Za košarkarji Dallasa je polovično uspešen niz šestih zaporednih tekem na parketu domačega American Airlines Centra. Če so varovanci trenerja Ricka Carlisla nekoliko nepričakovano izgubili proti Charlottu in Brooklynu, jim je zadnja zmaga proti sicer oslabljeni Philadelphii prišla še kako prav kot obliž na prepričljiv poraz proti Los Angeles Lakersom.

