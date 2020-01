Iranski protestniki so se odpravili na teheranske ulice in protestirali proti iranskemu režimu. Vzrok pa sestrelitev ukrajinskega letala iranskih oblasti ob nedavnem napadu na vojaško bazo v iraškem Erbilu. Nov škandal pa so si iranske oblasti privoščile, ko so za nekaj ur nezakonito pridržale ambasadorja Velike Britanije Roba Macaira.