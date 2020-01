V soboto v Sredozemskem morju umrlo najmanj 23 prebežnikov RTV Slovenija V soboto je v dveh nesrečah ladij v Sredozemskem morju umrlo najmanj 23 prebežnikov. Pred libijsko obalo so medtem rešili 60 ljudi in jih prisilno izkrcali v Libiji, kjer so prebežniki zaprti v nemogočih razmerah.

Sorodno

Oglasi