Zakaj bi izbral mačko? Čistoča in nezahtevnost Potrebujejo zelo malo prostora. Najboljše se počutijo v kakšni kartonasti škatli ali na radiatorju. So tudi zelo čiste živali, ki potrebo vedno opravljajo v zato namenjenem boksu. Mačka ne potrebuje dragih igrač. Priveži cofek na vrvico in žurka se lahko prične. Pozornost Odvisno od pasme in tudi od [...] Prispevek Mačke proti psom izvira s portala St ...