Šimenc in Markun deseta, Višnarjeva in Fabjanova brez finala Dnevnik V nemškem Dresdnu so se smučarski tekači pomerili v ekipnem sprintu za svetovni pokal. V moški konkurenci sta Miha Šimenc in Luka Markun nastopila v finalu ter osvojila deseto mesto. Ženski dvojici Katja Višnar/Vesna Fabjan se ni uspelo prebiti

