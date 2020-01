Znanstveniki s pomočjo svetlobe razgradili plastiko RTV Slovenija Znanstveniki iz Singapurja so razvili do okolja prijazno metodo, ki s pomočjo umetne sončne svetlobe pretvori plastiko v kemikalije za proizvodnjo elektrike. To bi lahko državam po svetu v prihodnosti pomagalo zmanjšati količino odpadne plastike.

