V Sarajevu zaradi slabega zraka razglasili alarm Dnevnik V Sarajevu so zaradi izjemno velike onesnaženosti zraka danes razglasili alarm ter prebivalcem odsvetovali zadrževanje na prostem, poroča portal Klix.ba. Mestne ulice so bile tako davi skoraj povsem prazne. Številni so se zatekli na okoliške...

