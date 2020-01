Teokratični režim v Teheranu je očitno že tako obupan, da objavlja propagandne filme, ki prikazujejo razstrelitev stavbe ameriškega kongresa in napad na Belo hišo, v katerem so ubiti predsednik Donald Trump, ameriški državni sekretar Mike Pompeo in izraelski premier Benjamin Netanjahu. Iran je objavil film, ki prikazuje napad džihada na Belo hišo in Kapitol (stavba ameriškega kongresa), pri čemer ...