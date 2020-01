Ognjenik Taal na Filipinih bruhnil velik oblak pepela RTV Slovenija V bližine filipinske prestolnice Manila je ognjenik Taal začel bruhati ogromen oblak pepela in dima. Ker se bojijo, da bi lahko v kratkem prišlo tudi do izbruha lave, so na varno umaknili okoli 8. 000 domačinov.

