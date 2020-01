V raketnem napadu na bazo pri Bagdadu ranjeni štirje iraški vojaki SiOL.net Vojaško bazo severno od Bagdada je danes zadelo osem raket katjuša, pri čemer so bili ranjeni štirje iraški vojaki, je potrdila iraška vojska. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP gre za bazo, v kateri so nameščeni tudi ameriški vojaki, ki pa so se po izbruhu napetosti med ZDA in Iranom v zadnjih dveh tednih od tam povečini umaknili, poroča STA.

