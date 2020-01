Izjemno: Slovenci ugnali favorizirane Švede 24ur.com Slovenski rokometaši so na drugi tekmi evropskega prvenstva prišli še do druge zmage. Z 21:19 so bili pred 12 tisoč gledalci boljši od domačinov Švedov. Poleg granitne obrambe je blestel Jure Dolenec s sedmimi zadetki. Dva manj je prispeval Dean Bombač, ki je postal tudi igralec tekme.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Evropsko prvenstvo v rokometu Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Cene Prevc

Domen Prevc

Luka Dončić