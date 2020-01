Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je ob koncu mandata kritična do negativne obravnave v medijih, ki jo pripisuje dejstvu, da je ženska. Kot je poudarila v pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov na obisku v Zagrebu, je to slabo za državo in upa, da se bodo mediji umirili, zdaj ko bo na predsedniškem položaju moški.