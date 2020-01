V Bohinjskih gorah 52-letni planinec zdrsnil v globel in umrl Reporter Slovenske gore so terjale novo smrtno žrtev. 52-letni planinec iz občine Tolmin je v Bohinjskih gorah zdrsnil v globel na strani planine Razor med Žabijskim kukom in Voglom in umrl, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Novogoriški policisti so bi

