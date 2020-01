Zakaj bo moralo pet bolnišnic vračati denar, ostale pa ne? 24ur.com Pet milijonov evrov intervencijskih sredstev bo moralo vrniti pet bolnišnic, in to samo zato, ker sta zdravstveno in finančno ministrstvo lani določili presečni datum za porabo prejetih sredstev. Ostalim desetim bolnišnicam denarja ne bo treba vračati, ker so inšpekcijski pregled imele pred omenjeno odločitvijo pristojnih ministrstev.

