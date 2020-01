Vrhunsko! Klemen Slakonja kot prva dama Melania Trump predstavlja našo lepo deželo: This is paradajz Govori.se "Po moji zaslugi ima Sevnica zdaj tri turistične znamenitosti: Moj hišo, torto Melania in jabolčno pito Melania, za katero moj mož pravi, da je odlična!" S temi besedami se v 'Sjeunci', ki je rodno mesto prve dame ZDA Melanie Trump, začne nova imitacije Klemna Slakonje.

Sorodno Oglasi