Ob prepovedi pesticidov na slovenskem trgu prepovedani trije pripravki 24ur.com Potem ko je Evropska komisija potrdila prepoved pesticidov klorpirifos in klorpirifosmetil na evropskem trgu, ker povzročata poškodbe dednega materiala in delujeta toksično na živčni sistem, bo Slovenija s trga umaknili Reldan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440 . Naša država je sicer prepoved pesticidov na evropski ravni podprla.

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić