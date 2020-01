Kraljica bo danes začrtala nadaljnjo usodo Harryja in Meghan #video SiOL.net Danes se bo na britanskem dvoru odvijalo krizno srečanje kraljice, njenega sina Charlesa in vnukov Harryja in Williama ter Meghan Markle. Skupaj bodo poskušali rešiti nesoglasja glede odločitve, da Harry in Meghan opustita kraljeve dolžnosti.

Sorodno































Oglasi