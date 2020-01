Tla so se stresla v bližini Trente Primorski dnevnik Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj, ob 4.18, zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,1. Žarišče potresa je bilo 74 kilometrov severozahodno od Ljubljane, v bližini Trente. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Zgornjega Posočja. Seizmografi drža ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša

Ilka Štuhec