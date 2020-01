Nekdanji papež Benedikt XVI. je izrazil nasprotovanje temu, da bi poročeni moški lahko postali duhovniki. Papež Frančišek sicer trenutno preučuje to možnost, potem ko so škofje na oktobrski sinodi v Vatikanu sklenili, da bi lahko v odročnih predelih Amazonije kot duhovniki služili tudi nekateri "preizkušeni" ovdoveli in poročeni moški.