Prevrnil se je s traktorjem Primorske novice V Dekanih se je včeraj dopoldne pri betonarni traktorist prevrnil s traktorjem. Gasilci GB Koper in PGD Dekani so s tehničnim posegom dvignili traktor in izvlekli ukleščenega traktorista. Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci in ga nato odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić