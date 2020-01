Comshop v stečaj SiOL.net Trgovina z računalniško, pisarniško in medijsko opremo Comshop gre v stečaj. Sklep o začetku stečajnega postopka je ljubljansko okrožno sodišče sprejelo danes, za stečajno upraviteljico pa imenovalo Tatjano Rupel. Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo najpozneje do 14. aprila, poroča STA.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avtotehna

Ljubljana

Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić