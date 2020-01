Lažni alarm z bombo v hotelu v Žalcu: evakuirali 50 ljudi Reporter Neznanec je v soboto zvečer policiji sporočil, da bo v žalskem hotelu prišlo do eksplozije, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti so iz hotela evakuirali 50 ljudi in ob pregledu prostorov ugotovili, da eksploziva tam ni bilo. Naznanitev eksplo

