Dragić o frustracijah v ligi NBA: Enkrat sem dres vrgel v 'kanto' za smeti 24ur.com Goran Dragić se skupaj s soigralci iz New Yorka vrača z dvema porazoma. Slovenski košarkar v dresu Miamija ne dela panike, saj dobro ve, da je sezona dolga. Z spregovoril je tudi o tekmi vseh zvezd lige NBA, frustracijah, ki jih doživlja ob porazih in tudi slovenski reprezentanci. Z Dragićem se je v New Yorku pogovarjala dopisnicaTadeja Lampret.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Goran Dragić

NBA

New York Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Karl Erjavec

Luka Dončić

Borut Pahor

Matej Tonin