Tonin: Šibka večina vlade je boljša kot manjšinska vlada s tekočimi posli SiOL.net Predsednik NSi Matej Tonin ne komentira ocen prvaka SDS Janeza Janše, da se bo v prihodnjih tednih pokazalo, ali lahko pride do oblikovanja nove vlade. Prvak NSi je povedal, da pogovori o alternativnih koalicijah med nekaterimi koalicijskimi in opozicijskimi strankami ves čas potekajo. V SMC in SAB, ki bi utegnili biti del pogovorov, zadeve ne komentirajo. Ekonomist Jože Mencinger je medtem ocenil...

Sorodno

















Oglasi