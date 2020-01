Osumljenca za trojni umor v Splitu poslali na zagrebško psihiatrijo 24ur.com 25-letni mornar Filip Zavadlav, osumljeni za strelski pohod v Splitu, v katerem so umrle tri osebe, je stopil pred Županijsko državno tožilstvo v Splitu, da bi se izjasnil o krivdi. Toda Zavadlav ni bil v najboljšem stanju, zato so ga razglasili za neprištevnega in ga poslali na psihiatrični oddelek zaporniške bolnišnice v Zagrebu.

