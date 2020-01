Počena vodovodna cev del Manhattna spremenila v jezero 24ur.com Prebivalci Manhattna so namesto v ulični vrvež stopili v pravo jezero. Zaradi počene cevi je voda namreč zalila celotno območje okoli Lincolnovega centra. Ustavili so cestni promet in podzemno železnico. Gasilci so okvaro odpravili, a je trajalo več ur, preden je voda odtekla z ulic.

