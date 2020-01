Mate Bekavac postal umetniški vodja orkestra Dnevnik Klarinetist, dirigent in skladatelj Mate Bekavac (1977) je z novim letom nastopil mandat umetniškega vodje Orkestra Slovenske filharmonije (SF) in pomočnika direktorice SF Marjetice Mahne. Bekavac je kot solist in komorni glasbenik igral z mnogimi...

