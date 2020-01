Borzna veselica se nadaljuje tudi v novem letu Dnevnik Svetovne borze so v prvih 10 dneh novega leta kljub geopolitičnim trenjem med ZDA in Iranom nadaljevale rast. Za optimizem na kapitalskih trgih so skrbele solidne objave v Evropi in pričakovanja vlagateljev glede sklenitve prve faze trgovinskega...

Sorodno

Oglasi