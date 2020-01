Kdaj, kje in kakšni bodo zastoji? Te projekte želi letos izpeljati Dars. SiOL.net Dars namerava tudi letos na avtocestnem križu izpeljati več deset infrastrukturnih posegov, ki bodo vplivali tudi na prometne tokove. Dva projekta, ki napovedujeta tudi daljše zastoje, sta predvidena za predor Golovec v Ljubljani in predor Markovec v Kopru. Večina projektov sicer še čaka odobritev pristojnega ministrstva, prav tako pa so odvisni od uspešnih javnih razpisov. Prav zato je lani v vod...

