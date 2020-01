Zjutraj še oblačno in megleno, popoldne do 11 stopinj Celzija SiOL.net Danes bo na Primorskem in na Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Po nižinah vzhodne Slovenije se bo zjutraj in deloma dopoldne zadrževala megla. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija.

