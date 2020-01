Barcelona uradno odslovila Valverdeja, novi trener Setien 24ur.com Katalonski nogometni velikan Barcelona je tudi uradno končal sodelovanje s trenerjem Ernestom Valverdejem, ki je na trenerski klopi sedel dve sezoni in pol. V klubu so za njegovega naslednika izbrali Quiqueja Setiena, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2022, so zapisali na uradni spletni strani, sledi še predstavitev navijačem.

