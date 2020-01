Fantazima, ki je od konca novembra do minule nedelje bogatila vsakodnevno dogajanje v Kopru, je dosegla in celo presegla pričakovanja. V poldrugem mesecu je tako po navedbah Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper mesto obiskalo približno 100.000 obiskovalcev, ki so prišli tako zaradi drsališča kot tudi spremljevalnega programa.