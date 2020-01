Dalilo Jakupovič v kvalifikacijah zaustavil gost dim Primorske novice Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je ponoči začela kvalifikacije na prvem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije, čeprav se dim in posledično močno onesnažen zrak zaradi požarov na peti celini še ni razkadil. Jakupovičeva je proti Stefanie Vögele vodila s 6:4 in 5:6, ko dvoboja zaradi napada kašlja in težav z dihanjem ni mogla nadaljevati.

