Zimska znižanja so tukaj. Nanje vse do konca meseca vabi Citypark, največje in najsodobnejše nakupovalno središče pri nas. Trgovine v Cityparku imajo tudi do 70 % popust na obutev, tekstil, modne dodatke in druge stvari. V času popustov vas tako v prodajalnah čakajo številne ugodnosti in tudi presenečenja.