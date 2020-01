Svetovni oceani so bili leta 2019 najtoplejši od začetka meritev. Temperatura oceanov je bila lani za 0,075 stopinje višja od povprečja med letoma 1981 in 2010, so izračunali znanstveniki, ki so objavili študijo v kitajski reviji Advances in Atmospheric Sciences. Oceani se tudi vse hitreje segrevajo, kar gre jemati kot dokaz globalnega segrevanja, menijo. Opozarjajo pa tudi, da je še mogoče ukrepa ...