Celjani so zamenjavo za Ferlina našli na Hrvaškem Ekipa Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je za naslednjo sezono dogovoril za prihod občasnega hrvaškega reprezentanta, vratarja Filipa Ivića. Sedemindvajsetletni Ivić ta čas nastopa za nemški Gummersbach, pred tem pa je bil član Zagreba in Kielc, so sporočili iz celjskega kluba. Hrvat je s Celjani podpisal dveletno pogodbo.



