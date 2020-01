Ljubljanska policija 37-letniku preprečila morilski načrt Primorske novice Ljubljanski policisti so pred tednom dni na območju BTC v Ljubljani prijeli 37-letnega Ljubljančana, ki je načrtoval umor 39-letnega someščana, s katerim se je sprl. 37-letnika so policisti kazensko ovadili, sodnik pa je zanj tudi odredil pripor, so danes sporočili s Policije uprave (PU) Ljubljana.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni BTC

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Hilda Tovšak

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Borut Pahor

Janez Janša