Žan je najboljši na svetu Gorenjski glas Trener Klemen Bergant o Žanu Kranjcu: »Je najboljši veleslalomist na svetu. To vemo mi in to ve tudi sam.« Na sobotno drugo vožnjo v Adelbodnu, ki mu je prinesla zmago, je smučar iz Bukovice pri Vodicah še posebno ponosen in si jo je že večkrat...

