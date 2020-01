Razstava Tadeja Vaukmana Ritual očiščenja in knjižne novosti Cankarjeve založbe Specifična estetika z nenavadnimi kompozicijskimi prijemi je skozi leta ustvarjanja postala zaščitni znak koroškega umetnika Tadeja Vaukmana. Njegova dela so neposredna, kar ustvarja ni nikoli ločeno od njegovega življenja in občutkov, ki jih v tistem trenutku goji. Umetnine so pravzaprav okno v njegov notranji svet, ob ...