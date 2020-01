Rotacija nemških vojakov v Erbilu: Umik bi bil napaka 24ur.com V Nemčijo se je vrnilo 26 vojakov, ki so sodelovali v misiji Neomajna odločenost, v kateri so sodelovali tudi slovenski vojaki. Za razliko od slovenskih vojakov, ki jih je naša politika iz Iraka umaknila predčasno - so njihovi nemški kolegi domov prišli šele po koncu misije. Nemška politika tudi pravi, da nemška vojska ostaja v Iraku.

