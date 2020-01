Na Hrvaškem je bila tudi lanskoletna turistična sezona rekordna. Po prvih obetih, ki niso bili najboljši, se je v celotni sezoni obisk turistov v primerjavi z letom prej povečal za 5 odstotkov, število nočitev pa za 2 odstotka. Med gosti iz tujine so največ nočitev ustvarili Nemci, 21,2 milijona. Na drugem mestu so bili Slovenci z 10,9 milijona nočitvami in Avstrijci z 7,8 milijona. Skupaj je lani ...